Luck Ra y La Konga harán vibrar la Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo

San Miguel de Tucumán festejará su aniversario con una variada agenda de actividades culturales, recreativas y gastronómicas que se desarrollarán durante el domingo 28 de septiembre en distintos puntos de la ciudad. La celebración tendrá su epicentro en el Hipódromo de Tucumán, donde se espera una gran convocatoria para disfrutar de espectáculos musicales y propuestas familiares con entrada libre y gratuita.

Durante la mañana y la tarde, el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio ofrecerá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas, de 10 a 13 y de 15 a 20 h, con la sola condición de presentar el DNI.

Desde las 14 h, todas las ferias municipales se sumarán a la Gran Fiesta de la Ciudad en el Hipódromo, con el tradicional paseo gastronómico, la feria gourmet, los puestos de emprendedores y la Feria Quinto Centenario.

El punto más esperado de la jornada será a las 16 h, cuando se encienda la música en el Hipódromo, ubicado en avenida Irineo Leguisamo al 800. Allí se presentarán artistas de primer nivel como Luck Ra y La Konga, junto a La Wai Fai, Las Cuatro Cuerdas, Los Avelinos 3G, DJ Gonzalo Apadula, Sires, Adriana Tula, Sofía Ascárate, Esteban Martínez Mirabella, Poly Argañaraz, José Arcuri, Negro Burgo, Cecilia Paliza, Enrique y Tomás Olmos, Leo Romano, Malamba y 4G Battles, entre otros.

También habrá intervenciones artísticas de acróbatas y actores locales.

En paralelo, la ciudad ofrecerá otras propuestas para quienes busquen recorrer distintos espacios: la Feria Manantial Sur funcionará de 16 a 21 h en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón; mientras que la Feria de Artesanos tendrá lugar de 16 a 23 h en el Parque Avellaneda.

Por la noche, a las 19.30 h, se podrá disfrutar de la función gratuita del espectáculo multimedia 4D “Batalla de Tucumán - Los Decididos de la Patria” en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, una producción artística que combina proyecciones, efectos especiales y recursos tecnológicos de última generación para revivir la gesta histórica de 1812.

Finalmente, a las 20 h, en el Teatro Municipal Rosita Ávila se presentará la última función de “Yiya, el musical”, comedia negra inspirada en la historia de Yiya Murano, con entradas a la venta en boletería y en la ticketera digital oficial.