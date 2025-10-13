Luto en la UTN: un profesor murió de manera trágica y hoy no habrá actividad

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional informó que este lunes 13 de octubre habrá asueto académico y administrativo en todas las sedes y aulas de la institución con motivo del fallecimiento del ingeniero Miguel Ortega.

"Ortega fue un apreciado docente y no docente de la UTN Tucumán, recordado por su compromiso con la formación, el trabajo y los valores que distinguen a nuestra comunidad universitaria", destacó la institución en un comunicado.

"Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y colegas en este doloroso momento", agregó.

Las causas de la muerte de Miguel Ortega

Miguel Ortega (54) perdió la vida tras quedar aplastado por su camioneta mientras realizaba tareas de reparación. El trágico accidente ocurrió en la tarde del domingo en la intersección de Perú y Pasaje Martín Rodríguez, en la capital tucumana.

Según las primeras informaciones, Ortega se encontraba arreglando la parte inferior del vehículo cuando, por causas que se investigan, la camioneta cedió y lo aplastó, provocándole la muerte en el acto.

La Policía y personal del 107 intervinieron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del trágico suceso.