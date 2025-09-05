Madre Teresa y el Día Internacional de la Beneficencia: historia y actividades para sumarte

El 5 de septiembre de cada año se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Beneficencia, en honor a la Madre Teresa de Calcuta, quien en vida fue una de las más grandes misioneras de la historia.

En su labor, ella llevó ayuda y sosiego a los más necesitados del planeta, creando el conjunto de religiosas conocido como Misioneras de la Caridad, que no solo se centró en realizar obras benéficas para pobres, niños y enfermos, sino que también logró recolectar fondos suficientes para la construcción de hospicios y residencias para los más desamparados.

La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, fecha que la ONU tomó para la conmemoración del Día Internacional de la Beneficencia.

¿Qué se busca promover con el Día Internacional de la Beneficencia?

En 2015, los países que componen la ONU acordaron llevar a cabo de forma conjunta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca mitigar la pobreza y preservar el planeta. En dicha agenda, las naciones se comprometieron a cumplir 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que son los siguientes:

Poner fin a la pobreza en todas sus formas a nivel mundial. Poner fin al hambre garantizando la buena nutrición y la agricultura sostenible. Garantizar una vida sana para las personas de cualquier edad. Garantizar una educación de calidad y oportunidades educativas a lo largo de toda la vida. Lograr la igualdad de género y potenciar el empoderamiento femenino. Garantizar la disponibilidad de agua potable en todas las regiones del mundo. Garantizar el acceso a fuentes de energía que sean seguras, sostenibles y eficientes. Promover el crecimiento económico de las naciones y el pleno empleo para los ciudadanos. Construir infraestructuras resilientes y sostenibles, garantizando un hogar digno para todas las personas. Reducir la desigualdad en y entre los países. Lograr que las ciudades del mundo sean más ecológicas y autosostenibles. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles. Adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos. Conservar y utilizar los océanos y mares de forma sostenible. Promover, proteger y restablecer el uso adecuado de los ecosistemas terrestres. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Fortalecer los medios de implementación y la alianza mundial para cumplir estos propósitos.

En líneas generales, la ONU considera que uno de los medios adecuados para alcanzar estos objetivos es promover acciones altruistas dentro de las naciones, para así lograr el bienestar y la sostenibilidad mundial.

¿Qué actividades puedes realizar para celebrar el Día Internacional de la Beneficencia?

Las actividades son variadas y dependen más de tus gustos y naturaleza. Por ejemplo, puedes inscribirte como voluntario en una ONG y ayudar a personas necesitadas en tu comunidad o en el extranjero.

También puedes prestar tus servicios en campañas de alfabetización para reducir la brecha comunicacional entre las personas. Puedes asistir a charlas de empoderamiento femenino o simplemente comenzar un huerto comunitario en tu localidad.

El Día Internacional de la Beneficencia busca acercar a las naciones al logro de estos 17 objetivos, desde la perspectiva de la caridad, la solidaridad y el altruismo.