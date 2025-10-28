Mañana comenzará el pago del 20% para empleados estatales
La Tesorería General de la Provincia dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.
Miércoles 29 de octubre
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de La Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
Jueves 30 de octubre
- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
Viernes 31 de octubre
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Publico Fiscal
- Ministerio Pupilar y de La Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa