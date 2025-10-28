La Tesorería General de la Provincia dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.

Miércoles 29 de octubre

  • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
  • Instituto Provincial de La Vivienda
  • Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

Jueves 30 de octubre

  • Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
  • Administración Central
  • Defensoría del Pueblo
  • Tribunal de Cuentas
  • Tribunal Fiscal de Apelación
  • Poder Legislativo
  • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
  • Comunas Rurales

Viernes 31 de octubre

  • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
  • Ministerio Publico Fiscal
  • Ministerio Pupilar y de La Defensa
  • Municipios del Interior
  • Dirección de Recursos Hídricos
  • Ente Autárquico Tucumán Turismo
  • Ente Cultural De Tucumán
  • Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
  • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Instituto Desarrollo Productivo
  • Ente de Infraestructura Comunitaria
  • Inst.Promoción del Azúcar y Alcohol
  • Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa