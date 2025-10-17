Mar del Plata: policías asistieron a una mujer a dar a luz en plena calle

Una mujer embarazada debió ser asistida de emergencia por policías y tuvo a su bebé en el medio de la calle en un barrio de Mar del Plata. La conmovedora escena fue filmada.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el hecho sucedió alrededor de las 11.30 de este viernes, cuando un llamado al 911 alertó a los uniformados que una mujer que se encuentra en situación de calle estaba por dar a luz.

De inmediato, un grupo de mujeres policías del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima acudió a Grecia y Garay, donde se encontraron con la situación de emergencia y tras tranquilizar a la mamá, de 40 años, pudieron asistirla en el momento en que dio a luz a un varón.

En las imágenes se ve el conmovedor momento en que personal del Same realizan las primeras atenciones al bebé, de nombre Marcos, que según se informó, se encuentra en muy buen estado de salud.