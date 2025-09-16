La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) convocó a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad tucumana a participar de la Marcha Federal Universitaria que se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 17:00. La concentración tendrá lugar en el Rectorado de la UNT, desde donde partirá la movilización hacia Plaza Independencia.

La jornada se organiza en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, medida que la conducción de ADIUNT considera un ataque directo a la universidad pública, a sus trabajadores y a los estudiantes.

Desde ADIUNT se plantean demandas concretas y urgentes:

Aumento salarial de emergencia para la docencia universitaria y preuniversitaria.

Incremento de las becas estudiantiles, actualmente reducidas a niveles que el sindicato califica de inaceptables.

Defensa irrestricta de la universidad pública, gratuita y de calidad, con un financiamiento sostenido que garantice su funcionamiento y desarrollo.

La convocatoria está dirigida a los trabajadores de la docencia, al estudiantado y al pueblo tucumano, con el objetivo de lograr una movilización masiva el 17 de septiembre. Bajo la consigna «La universidad pública no se vende, se defiende luchando», ADIUNT subraya la importancia de la participación colectiva para visibilizar la situación de crisis y reclamar respuestas inmediatas por parte del Estado.