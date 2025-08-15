Mejoras en la Ruta 329: avances en las obras urbanas de Concepción

El Gobierno de la Provincia de Tucumán, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, ha iniciado un proceso de reparación integral de la Ruta Provincial N° 329, específicamente en su tramo urbano correspondiente a la localidad de Concepción. Esta serie de trabajos se suma a la reciente inauguración de un tramo por parte del gobernador Osvaldo Jaldo, llevada a cabo el pasado martes en la zona de Monteagudo.

La obra abarca un total de 37,8 kilómetros, conectando las localidades de Monteagudo, Medinas y Ciudacita, así como los municipios de Simoca y Concepción. Bajo la dirección del gobernador, los equipos técnicos y operativos de la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial del Agua están llevando a cabo estos trabajos utilizando maquinaria pesada. Se dispone de dos retroexcavadoras sobre orugas, dos retroexcavadoras, dos camiones de gran porte, dos camiones medianos, una cargadora y el personal técnico necesario para poder ejecutar tanto el reacondicionamiento como la posterior repavimentación con hormigón de la ruta.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Ing. Marcelo Nazur, ha resaltado la relevancia de estas obras para la provincia. En una reciente declaración, mencionó que se está trabajando de manera continua, incluso durante los fines de semana, para demoler los últimos 100 metros de pavimento de hormigón. Además, se ha ofrecido apoyo a la municipalidad para la demolición del cordón cuneta, tarea que originalmente era responsabilidad del municipio.

Nazur subrayó que la provincia está cumpliendo con un acuerdo de cooperación firmado con el municipio local. Nazur también hizo hincapié en que la obra está avanzando y que, si el municipio cumple con sus obligaciones, se espera que en un plazo de 15 días se pueda inaugurar este tramo. La obra se va a terminar. Es prioridad para la provincia, afirmó el ministro. Asimismo, destacó la voluntad del gobernador Osvaldo Jaldo de trabajar al lado de cada municipio y comuna, asegurando que su gestión está orientada a atender las necesidades de todos los tucumanos, sin distinción política.

Finalmente, el ministro Nazur concluyó indicando que la intervención de la provincia en la Ruta 329 ha permitido reacondicionar un total de 40 kilómetros, un hecho que es fácilmente cuantificable. Este trabajo no solo responde a una necesidad de los vecinos que aguardaban por mejoras en la infraestructura vial, sino que también es fundamental para facilitar la conexión entre dos departamentos y contribuir al cuidado de la vida, así como al impulso de la producción de caña de azúcar, un cultivo clave en la economía provincial.