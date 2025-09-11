El jueves por la mañana la comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco de la localidad de La Paz, Mendoza vivió una jornada de máxima tensión cuando una adolescente de 14 años ingresó armada al establecimiento y efectuó tres disparos. El episodio derivó en el atrincheramiento de la joven, la evacuación total del colegio y la intervención inmediata de la policía y servicios de emergencia; la situación se prolongó durante más de cinco horas hasta que la menor se entregó a las autoridades.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, informó que la adolescente será derivada a un centro de salud y que el abordaje se orientará “desde el lado de la salud mental”. Las autoridades señalaron que la menor se encuentra en buen estado físico, mientras continúan las pericias policiales y la investigación para determinar responsabilidades y lo sucedido.

Testimonios de compañeras y compañeros relataron el clima de pánico dentro del colegio. “Lo de ayer fue todo muy de repente”, dijo una estudiante que presenció los hechos. Otra compañera detalló la secuencia: “Nosotros salimos al primer recreo... ella entra al baño y recarga el arma”. También contó que la atacante habría amenazado a una docente y a un compañero: “Iba decidida a matar a la profe Raquel, y a un compañerito”.

Los relatos describen escenas de confusión y desmayo entre alumnos y personal: “Cuando ella entró al aula, decía que si no le traían a Raquel, ella se podía matar”, recordó una testigo. También se informó que, además del arma de fuego, la menor habría llevado dos cuchillos que llegó a arrojar dentro del establecimiento, según testimonios recogidos por medios locales.

En la causa, que se encuentra en etapa investigativa, la principal hipótesis que manejan fuentes policiales y educativas es que la agresora sufría acoso escolar en los días previos, presumiblemente vinculado a la difusión de un video. Compañeros coincidieron en que la joven era “callada, tímida” y que en las últimas jornadas había recibido hostigamiento. El caso continuará con medidas judiciales y evaluaciones psicológicas para la menor y acompañamiento institucional para la comunidad escolar.