Mendoza: una alumna de secundaria llevó una pistola a la escuela, disparó y se atrincheró

Una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza en la mañana del miércoles y efectuó al menos dos disparos dentro del establecimiento. Según fuentes preliminares, la joven portaba una pistola calibre 9 mm y, aunque se escucharon las detonaciones que generaron pánico entre alumnos y docentes, hasta el momento no se registraron personas heridas de gravedad.

Las autoridades del colegio dieron aviso inmediato a la Policía de Mendoza, que montó un operativo para evacuar a alumnos y personal. Varios estudiantes fueron trasladados al hospital local por crisis nerviosa y recibieron asistencia del equipo médico, mientras que la institución permaneció acordonada durante las diligencias policiales.

Testigos relataron que la menor deambuló por el patio con el arma en la mano, situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En el lugar se desplegó un importante operativo que incluyó la presencia de un helicóptero, previsto para el traslado de la adolescente una vez que fuera reducida y puesta a resguardo por las fuerzas.

Fuentes cercanas a la joven indicaron que en los días previos habría sufrido acoso escolar vinculado a la viralización de un video entre sus compañeros, hecho que podría haber sido el desencadenante del episodio. Las autoridades judiciales y educativas continúan con las investigaciones para esclarecer responsabilidades y determinar las circunstancias que motivaron el hecho.