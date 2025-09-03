Messi fue al teatro a ver a Nico Vázquez en “Rocky”

Este martes, Lionel Messi apareció de sorpresa en el teatro Lola Membrives de la calle Corrientes para ver “Rocky”, la obra que protagoniza su amigo Nico Vázquez.

Desde la prensa del espectáculo informaron que había mil personas dentro de la sala que no sabían que el capitán de la Selección argentina estaba en el público.

“Le hizo una función especial a él”, aclararon, además de que todo se dio en el marco de un fuerte operativo de seguridad para resguardar al Diez.

Una vez que terminó la función, el actor invitó al astro a subir al escenario para que diga unas palabras. “Fue espectacular. Para mí es muy especial. Yo le había prometido que iba a venir, que tenía que venir. Por suerte pude venir”, dijo con una gran sonrisa.

Luego, compartió algunos momentos en el camarín de Nico y tuvo la oportunidad de saludar a todo el equipo.

Al salir del teatro, se fundió en un abrazo con el protagonista de la exitosa obra. Además, como suele ocurrir cada vez que está en un lugar público, una multitud lo ovacionó al grito de “dale campeón, dale campeón”.

Vale recordar que “La Pulga” se encuentra en el país para disputar el partido por eliminatorias contra Venezuela, el jueves en el Monumental.

De qué trata “Rocky”

En el centro de la trama se encuentra Rocky Balboa, un boxeador de segunda categoría que contra todo pronóstico es seleccionado para enfrentarse al campeón mundial, Apollo Creed. En su camino hacia la pelea de su vida, Rocky encuentra en Adrian (una mujer tímida y reservada) el amor que lo impulsa a enfrentar sus miedos y levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga.

La obra, basada en la película icónica, celebra el poder del amor y la capacidad de sobreponerse a las adversidades, recordándonos que la verdadera victoria está en no rendirse. Con una puesta en escena intensa y llena de emociones, esta adaptación promete ser una experiencia teatral inolvidable, capaz de inspirar a todos los que se sintieron derrotados alguna vez. / TN