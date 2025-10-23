Meta advierte sobre estafas en cuentas de Facebook e Instagram
En la lucha contra el cibercrimen, la empresa también dio de baja 21.000 páginas falsas y más de seis millones de perfiles de WhatsApp que se usaban para lanzar fraudes.
Meta anunció esta semana que detectó y eliminó, desde comienzos de 2025, cerca de 8 millones de cuentas en Facebook e Instagram relacionadas con estafas digitales.
Según la empresa, las redes desarticuladas utilizaban las plataformas para desplegar engaños de suplantación de identidad y de servicios de atención al cliente, esquemas piramidales y fraudes con criptomonedas.
En su comunicado oficial, Meta explicó que las operaciones más activas se encontraban en perfiles de organizaciones criminales con sede en Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, regiones donde proliferan los llamados centros de estafa, verdaderas fábricas virtuales desde donde se crean y lanzan campañas masivas de engaños a través de redes sociales, mensajería y apps de citas.
Además, la empresa creada por Mark Zuckerberg afirmó que dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por empresas, bancos o aerolíneas para obtener datos personales de los usuarios. Y, como parte de una acción paralela, suspendió más de 6 millones de cuentas de WhatsApp utilizadas con fines similares.
Las estafas más comunes
Meta comunicó también los principales fraudes detectados en los últimos meses dentro de las aplicaciones y plataformas de su entorno. Entre ellos se destacan:
- Falsas inversiones en criptomonedas: los estafadores prometen rentabilidades rápidas y utilizan perfiles en Instagram y Facebook con imágenes robadas de supuestos inversionistas exitosos.
- Atención al cliente falsa: se hacen pasar por bancos o empresas aéreas y responden en los comentarios de publicaciones legítimas para redirigir a los usuarios hacia chats o formularios fraudulentos.
- Servicios inexistentes de alivio de deudas o beneficios sociales, que apuntan principalmente a adultos mayores, con falsas promesas de ayuda estatal.
- Grupos que simulan ser organismos oficiales, como el FBI o centros de quejas internacionales, que ofrecen recuperar fondos perdidos, incluso en estafas con criptomonedas.