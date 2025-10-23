Meta advierte sobre estafas en cuentas de Facebook e Instagram

Meta anunció esta semana que detectó y eliminó, desde comienzos de 2025, cerca de 8 millones de cuentas en Facebook e Instagram relacionadas con estafas digitales.

Según la empresa, las redes desarticuladas utilizaban las plataformas para desplegar engaños de suplantación de identidad y de servicios de atención al cliente, esquemas piramidales y fraudes con criptomonedas.

En su comunicado oficial, Meta explicó que las operaciones más activas se encontraban en perfiles de organizaciones criminales con sede en Myanmar, Laos, Camboya, Emiratos Árabes Unidos y Filipinas, regiones donde proliferan los llamados centros de estafa, verdaderas fábricas virtuales desde donde se crean y lanzan campañas masivas de engaños a través de redes sociales, mensajería y apps de citas.

Además, la empresa creada por Mark Zuckerberg afirmó que dio de baja más de 21.000 páginas falsas que se hacían pasar por empresas, bancos o aerolíneas para obtener datos personales de los usuarios. Y, como parte de una acción paralela, suspendió más de 6 millones de cuentas de WhatsApp utilizadas con fines similares.

Las estafas más comunes

Meta comunicó también los principales fraudes detectados en los últimos meses dentro de las aplicaciones y plataformas de su entorno. Entre ellos se destacan: