Javier Milei viajará a Tucumán para participar de la vigilia del 8 de julio en la Casa Histórica, en el marco del 209° aniversario de la Independencia. Lo hará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios integrantes del Gabinete. Desde la Casa Rosada aún no confirman si la vicepresidenta Victoria Villarruel será parte del acto: “No hay definiciones”, aseguran desde su entorno.

También es probable que el Presidente asista al tradicional Tedeum del 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, como hizo el año pasado tras firmar el Pacto de Mayo con 18 gobernadores en Tucumán.

En Balcarce 50 confirmaron que no se realizará el desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires por falta de fondos. El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, no dio la orden a las Fuerzas Armadas para organizarlo. “En ningún momento se ordenó armarlo para este año. No se va a hacer porque es muy caro”, explicaron fuentes oficiales.

En Tucumán, sí tendremos desfile por el 9 de Julio

Mientras tanto, Los tucumanos nos preparamos con entusiasmo para conmemorar el 209° aniversario del Día de la Independencia, con una serie de actos patrios y actividades oficiales que contarán con la participación de autoridades locales y nacionales. El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que el Poder Ejecutivo provincial está ultimando los detalles del cronograma festivo, que tendrá su punto central el 9 de julio con un desfile cívico-militar sobre la avenida Soldati, en San Miguel de Tucumán.

“El 9 de Julio, Tucumán es la capital del país”, destacó Jaldo, quien recordó que el año pasado el entonces presidente también participó de la vigilia del 8 en la Casa Histórica. Desde el gobierno provincial informaron que aún se está coordinando la agenda oficial para confirmar si Javier Milei asistirá nuevamente al acto central, aunque se debilita la posibilidad de su presencia.