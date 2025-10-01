Un hombre de 68 años fue imputado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Monteros tras ser señalado como responsable de iniciar intencionalmente un incendio en un campo ubicado a unos 100 metros de la ruta nacional 38 y a 900 metros de la ruta provincial 325. Según la acusación, el 6 de agosto el sujeto prendió fuego con un encendedor a cañas de azúcar hachada y pastizales, provocando humo denso que redujo la visibilidad en las rutas y generó un peligro concreto para la integridad física de las personas que transitaban por esas vías.

El hecho motivó la intervención de la Fiscalía, que le imputó la conducta por el riesgo creado sobre la circulación vial. Este martes, la defensa técnica del hombre presentó ante el juez una propuesta de probation que suspende el proceso penal por el término de dos años, medida que obtuvo dictamen favorable del Ministerio Fiscal, representado por el auxiliar César Larry. La suspensión de juicio a prueba impone al imputado el cumplimiento de una serie de reglas de conducta y la realización de un curso sobre manejo del fuego, dictado por el Destacamento de Bomberos de Monteros, con el objetivo de prevenir futuros episodios de riesgo.

Además, como parte del acuerdo, el acusado se comprometió a entregar un resarcimiento económico de 150.000 pesos destinado al Destacamento de Bomberos local. De mantenerse el cumplimiento de las pautas establecidas durante el período de prueba, la causa penal quedará provisionalmente suspendida según lo previsto en la normativa aplicable.