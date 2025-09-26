Murió “El Hombre Radio” a los 52 años

El viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gustavo, uno de los personajes más queridos y reconocidos de la provincia, conocido popularmente como “El Hombre Radio”.

Según nos contó su amigo Diego “Mocho” Viruel en un móvil, “ingresó al Hospital Padilla con un cuadro muy complejo hace aproximadamente una semana”. Además, destacó y agradeció el trabajo del equipo médico que lo atendió y estuvo a su lado hasta el último momento.

En las próximas horas se informarán el lugar y el horario del sepelio, donde familiares, amigos y seguidores podrán darle el último adiós al “Hombre Radio”.