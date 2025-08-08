Nieve en Tafí del Valle: el paisaje amaneció cubierto con un manto blanco

Durante la madrugada de este jueves, se registró una intensa nevada en las zonas altas de Tafí del Valle, especialmente en el área conocida como La Quebradita, donde el fenómeno se hizo sentir con mayor fuerza antes del amanecer.

Tal como lo había anticipado nuestro meteorólogo Jorge Noriega, las bajas temperaturas y las condiciones de humedad generaron el escenario ideal para la caída de nieve, que sorprendió a los vecinos y dejó postales únicas en uno de los paisajes más visitados de la provincia.

Por precaución, se interrumpió el tránsito en la ruta 307, a la altura del kilómetro 115, en el tramo que une Amaicha del Valle con Colalao del Valle, debido al congelamiento del pavimento. "Debido a las inclemencias climáticas, por ahora, está cortada la ruta", informaron desde las autoridades viales.