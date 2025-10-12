La Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán (ATEP) confirmó su adhesión al paro nacional y movilización convocado por CTERA para el próximo martes 14 de octubre, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida se enmarca en la defensa de los derechos de los docentes y la educación pública en Argentina.

El secretario general de ATEP, profesor Hugo Marcelo Brito, expresó que la organización acompaña a los y las docentes tucumanas que se movilizarán junto a miles de trabajadores de la educación en todo el país. La jornada incluirá la Gran Marcha Federal en Buenos Aires, donde se alzará una sola voz por los reclamos del sector.

Entre los principales pedidos de la movilización se destacan: la recuperación del Incentivo Docente (FONID), el acceso a la conectividad como derecho educativo, la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo que eleve el presupuesto del 6% al 8% del PBI, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente y la defensa del régimen jubilatorio de los trabajadores de la educación.

ATEP reafirmó su compromiso con la unidad, la justicia educativa y la lucha colectiva, destacando que “cada conquista docente se construye con organización, convicción y esperanza”.