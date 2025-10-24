En la previa de las elecciones legislativas en todo el país, se confirmó que no habrá transporte interurbano gratuito en la provincia, lo que implica un problema directo para quienes deben trasladarse a otras localidades para votar este domingo.

El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, confirmó que el servicio se prestará de manera habitual el 26 de octubre para garantizar el traslado de los votantes.

Según informó el funcionario, la decisión busca facilitar la movilidad de los ciudadanos que deban trasladarse hasta los centros de votación. “Queremos asegurar que todos los vecinos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes”, señaló Nicastro.

De esta manera, las frecuencias y recorridos de colectivos y demás servicios se mantendrán sin modificaciones durante toda la jornada electoral. La diferencia es que ahora los ciudadanos deberán asumir el costo total de sus traslados para ejercer su derecho al voto. La medida rompe con lo que se aplicaba en elecciones anteriores, cuando se permitían viajes sin costo durante los comicios.