El taller de Lonera Córdoba, ubicado en Tafí Viejo, vive un momento de crecimiento inspirador y abre sus puertas a quienes buscan desarrollar habilidades especializadas: la sucursal registra fuertes ventas y demanda mano de obra calificada para garantizar la cobertura de pedidos de clientes, ofreciendo así una oportunidad concreta de inserción laboral y aprendizaje práctico.

Los interesados que quieran sumarse a este equipo en expansión pueden presentarse en el local situado en la ciudad del limón, en la calle San Martín 240, y ser parte del impulso productivo local.