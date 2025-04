Osvaldo Jaldo despidió al Papa Francisco y se confirmó que Tucumán se sumará al duelo decretado por Nación

La reciente muerte del papa Francisco ha conmovido al mundo y, en particular, a la comunidad argentina. El gobierno nacional ha decidido decretar siete días de duelo en homenaje al sumo pontífice. Esta medida fue anunciada por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien resaltó la profunda influencia que Francisco ha tenido en la historia contemporánea, no solo en el ámbito religioso, sino también en el social y político.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó su pésame a través de sus redes sociales, reconociendo el impacto del papa Francisco en la sociedad argentina y global. La noticia de su fallecimiento, ocurrida en la madrugada de este lunes, llevó a Jaldo a comunicar su tristeza y a recordar la relevancia del líder religioso en la promoción de valores como la paz y la unidad.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, quien se encuentra a cargo de la provincia debido a la licencia del gobernador, confirmó que Tucumán se adhiere al duelo nacional. Esta decisión fue tomada en una reunión en Casa de Gobierno, donde Acevedo se reunió con ministros del Poder Ejecutivo y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, para coordinar la implementación del decreto.

La adhesión al duelo implica la suspensión de actividades y la cancelación de actos oficiales programados para este martes. La medida refleja el respeto y la solemnidad con que se está tratando el fallecimiento de una figura que ha dejado una huella indeleble en la vida de millones de personas, tanto en Argentina como en el resto del mundo.

El vicegobernador también informó que, como muestra de respeto, ha optado por no participar en actos públicos mientras dure el duelo. No obstante, aclaró que los eventos oficiales programados no serán suspendidos.

El mensaje de Osvaldo Jaldo

“Con profundo pesar, despedimos al Papa Francisco, un hombre de fe y servicio, cuya vida estuvo dedicada a la paz, la justicia y el amor por los más humildes. Su pontificado marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia, llevando un mensaje de esperanza y fraternidad a cada rincón del mundo”,

“Para los argentinos, fue un inmenso honor que haya sido el primer Papa nacido en nuestra tierra. Su liderazgo trascendió fronteras, pero nunca dejó de recordar sus raíces, llevando siempre a la Argentina en su corazón y guiándonos con su mensaje de paz, justicia y fraternidad”,

“Desde Tucumán, tierra de historia y fe, nos unimos en oración por su eterno descanso y expresamos nuestro respeto y gratitud. Su ejemplo vivirá para siempre en el corazón de nuestro pueblo”