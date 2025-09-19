Osvaldo Jaldo inauguró el lanzamiento del Torneo Juvenil Provincial de vóley

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó hoy un desayuno recreativo con representantes de los centros de estudiantes de escuelas y colegios del Gran Tucumán, donde se anunciaron iniciativas para fortalecer la participación juvenil y la integración escolar. En el encuentro participaron la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro del Interior, Darío Monteros; y funcionarios de las carteras de Salud, Deportes y Juventud, además de legisladores provinciales, en un acto que combinó formación, deporte y políticas públicas.

Desde la Secretaría de Deportes se presentó el primer torneo juvenil de vóley entre centros de estudiantes del Gran San Miguel, programado para los domingos 27 de septiembre y 4 de octubre, con finales el 11 de octubre, y sedes principales en el Complejo Belgrano y el Instituto Pellegrini. “Hoy vamos a lanzar el primer torneo juvenil de Vóley de Centro de Estudiantes del Gran San Miguel. Esperamos contar con alrededor de 400 equipos”, afirmó Diego Erroz.

En su alocución, Jaldo subrayó la importancia del liderazgo estudiantil y la necesidad de otorgar personería jurídica a los centros de estudiantes para que puedan actuar con respaldo legal. “¿Quién puede estar más cerca de un chico con problemas que su compañero que se animó a liderar el centro de estudiantes?”, dijo, destacando la responsabilidad de estos jóvenes en la detección y acompañamiento de dificultades pedagógicas, sociales y de salud.

Los ministros presentes remarcaron la intención de articular políticas entre Educación, Salud, el Ministerio Público de la Defensa y las áreas deportivas, con el fin de ofrecer apoyo integral a los adolescentes. Darío Monteros señaló que, además del deporte, se habilitarán centros de atención para “evacuar cualquier situación o plantear cualquier problemática de los compañeros”, en una propuesta orientada a la prevención y el seguimiento pedagógico.

La ministra Montaldo señaló que el objetivo central es la formación ciudadana de los jóvenes: “El objetivo fundamental es la formación de los jóvenes en los centros de estudiantes para que puedan ejercer su ciudadanía e integrarse”. El desayuno funcionó asimismo como preludio a una agenda deportiva y cultural que busca consolidar los centros de estudiantes como espacios de liderazgo, solidaridad y acompañamiento en la trayectoria educativa de aproximadamente 3.000 jóvenes que ya participan en actividades promovidas por la provincia.

