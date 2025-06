Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con el embajador adjunto de la Unión Europea

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la mañana del jueves al embajador Adjunto de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan, quien fue declarado "Huésped de Honor". Nagan se encuentra en Tucumán para disertar en una charla abierta titulada "La Unión Europea (UE) en un Orden Internacional Cambiante", programada para hoy a las 15 horas en la Universidad San Pablo T, dirigida a estudiantes de Ciencias Políticas y carreras afines.

Eran Nagan es un diplomático con una notable trayectoria en el ámbito de las relaciones internacionales. Actualmente, se desempeña como Deputy Head of Delegation de la Unión Europea en Argentina. A lo largo de su carrera, ha participado activamente en debates sobre el acuerdo UE-Mercosur y ha abordado temas relevantes como la desinformación y los derechos humanos en diversas plataformas. Su amplia experiencia y profundo conocimiento lo convierten en una voz autorizada para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la Unión Europea en el actual escenario internacional.

Durante la visita, Nagan estuvo acompañado por varios funcionarios del gobierno provincial, entre ellos, los ministros de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Economía, Daniel Abad; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Educación, Susana Montaldo; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; y la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales (SERIE), Virginia Avila.

En contacto con la prensa, Nagan comentó sobre su conversación con el gobernador Jaldo, destacando que discutieron el acuerdo entre la UE y el Mercosur. Según el diplomático, este acuerdo representa una gran oportunidad para fortalecer los lazos entre ambas alianzas comerciales y las provincias argentinas. "Una vez ratificado, impulsará el comercio entre los bloques y engrandecerá los flujos comerciales, facilitando así una mayor inversión europea en Argentina y Tucumán", aseguró.

En relación a su visita a Tucumán, Nagan expresó: "Voy a inaugurar un modelo de la UE, donde estudiantes de Tucumán participarán en un simulacro de cómo funciona la Unión Europea. Habrá un premio al mejor desempeño, pero lo más importante para nosotros es transmitir valores democráticos, buscar el consenso, debatir negociaciones políticas y educar a las nuevas generaciones".

Por su parte, el ministro Regino Amado destacó la importancia de mostrar la oferta productiva de la provincia, mencionando que "la realidad que vive Tucumán es diferente a la de Buenos Aires, ya que asumimos muchas responsabilidades que antes no teníamos en áreas como salud, educación y seguridad". Amado también subrayó que se abrió la posibilidad de visitar la Embajada para seguir dialogando sobre mayores oportunidades de intercambio y, sobre todo, el avance comercial entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. "Esto nos dará posibilidades para comercializar productos que aún no han ingresado al bloque", concluyó.

En el mismo sentido, Virginia Avila destacó la relevancia de la Unión Europea como el principal inversor de capital privado extranjero en Argentina. Con la implementación de nuevas leyes, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), se están abriendo oportunidades para atraer nuevas inversiones. "Las relaciones internacionales y diplomáticas son fundamentales para este propósito, y la visita de Nagan a Tucumán se enmarca en este contexto de disertación sobre política y diplomacia internacional", finalizó.