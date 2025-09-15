Osvaldo Jaldo recibió a la Asociación de Magistrados en Casa de Gobierno

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en la mañana del lunes a la jueza Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT). Estuvo acompañada por una comitiva de magistrados, en el marco de la conmemoración del Día de la Magistratura y la Función Judicial.

El encuentro, que se desarrolló en la sede gubernamental, buscó poner en relieve la labor cotidiana del Poder Judicial y los avances en su articulación con el Ejecutivo provincial. Ruiz señaló la importancia de la reunión: "Hoy es el Día de la Magistratura, la Función Judicial. Entonces, el Día del Magistrado, como se lo conoce. Era importante tener esta reunión con el Gobernador para visibilizar el trabajo que se hace desde la justicia, desde los distintos lugares y funciones".

Sobre la cooperación entre los poderes del Estado, la titular de la FAM destacó que el trabajo conjunto demuestra logros concretos en la provincia, como las recientes reformas legislativas: "Las reformas que se han hecho en el último tiempo, como la modificación de los Códigos Civil, Procesal Civil, el Código de Familia y la reforma procesal penal, han sido una muestra de ese trabajo conjunto. Todo el trabajo que se hace en las nuevas leyes impacta directamente en la ciudadanía, que es la destinataria del servicio que prestamos".

A la vez aclaró que la colaboración no afecta la autonomía judicial: "El trabajo en conjunto no quiere decir que cada uno se salga de su rol. La Asociación de Magistrados defiende la independencia del Poder Judicial". Respecto a la cobertura de vacantes en el fuero judicial, Ruiz informó avances en los nombramientos: "Se ha avanzado en los nombramientos en los fueros que más lo necesitaban. Entre ellos, el fuero de Familia, y también Civil y Comercial, que estaban atravesando una importante cantidad de vacantes".