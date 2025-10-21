Osvaldo Jaldo recorrió la obra de repavimentación de la ruta provincial N° 344

La provincia inauguró la repavimentación de la Ruta Provincial N° 344, en el tramo que une Monteros con Soldado Maldonado y atraviesa la comuna de Los Sosa. La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad con recursos provinciales, abarca casi 7 kilómetros de intervención que incluyen nuevo pavimento asfáltico, señalización horizontal y vertical, banquinas acondicionadas y un sistema de iluminación con 120 columnas LED.

También se instalaron 11 cámaras de seguridad y se ejecutaron tareas de limpieza y mantenimiento a lo largo de la traza, medidas orientadas a robustecer la conectividad regional y la seguridad vial para vecinos, productores y turistas. El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió los trabajos acompañado por ministros, legisladores y autoridades locales.

“Esta es una obra que hicimos por administración, con recursos del Gobierno de Tucumán, a través de Vialidad Provincial, una institución modelo, con equipamiento, tecnología y trabajadores comprometidos”, afirmó Jaldo, y añadió que la intervención “no solo mejora la estética urbana, sino también la seguridad vial, fundamental para quienes transitan, desde vecinos hasta ambulancias, policías y productores”.

Funcionarios destacaron el impacto productivo y turístico del tramo: conecta con los Valles Calchaquíes y enlaza las rutas 38 y 324, ejes por donde circula gran parte de la producción del centro provincial. “Estamos hablando de una ruta por la que transitan más de 30.000 vehículos al mes, y que necesitaba urgente intervención luego de más de 50 años sin repavimentación”, señaló el ministro Marcelo Nazur, al tiempo que subrayó que la obra convierte la vía en “segura, moderna y totalmente señalizada”.

Representantes locales señalaron el beneficio social y económico para la región. El legislador Javier Noguera definió la obra como “trascendental para Monteros, Los Sosa y toda la comunidad”, mientras que el delegado José Albarracín sostuvo: “hoy tenemos una ruta nueva, no solo reparada, sino transformada”. Autoridades municipales y provinciales coincidieron en que la intervención forma parte de una política de gestión con presencia territorial destinada a mejorar la vida diaria y promover el desarrollo local.