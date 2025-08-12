El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en la que se abordaron las obras y proyectos que la provincia tiene en marcha. Durante su exposición, Jaldo enfatizó: “No descuidamos el rol institucional para el cual la gente a través del voto nos eligió; lo estamos cumpliendo a rajatabla.” Destacó que, aunque se han realizado numerosas obras significativas, aún persisten necesidades por atender.

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, fue invitado por Jaldo a detallar las obras que se están ejecutando en la provincia. Abad afirmó que “la relación de la provincia con la Nación sigue siendo exactamente la misma” y mencionó el inicio del megaemprendimiento habitacional Procrear II, cuyo traspaso de la Nación a la provincia se reinició recientemente. Según el funcionario, estas acciones buscan “brindarle soluciones a la gente”, abarcando servicios esenciales como agua, luz y mejoras en hospitales, educación y seguridad pública.

En relación con las obras para el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, Abad anunció la apertura de sobres de ofertas en Buenos Aires, destacando la importancia de esta obra financiada por fondos nacionales. Asimismo, mencionó la licitación del acueducto de Vipos, que triplicará el caudal de agua en varias localidades, y la firma del contrato para la ampliación de la Línea de Alta Tensión de 132 kV, que beneficiará al sur de la provincia. “Estamos recuperando la presa a los niveles que debería tener”, subrayó, refiriéndose a las obras de la represa de El Cadillal.

Abad también se refirió a la transferencia de obras viales como la rotonda de acceso a Juan B. Alberdi y la reparación de rutas provinciales, resaltando que estas iniciativas son financiadas por la Nación. En cuanto a seguridad, destacó la inminente finalización del complejo carcelario de Benjamín Paz, que incluirá nuevos pabellones y sistemas de seguridad.