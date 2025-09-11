El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expres�� su solidaridad con la niña de nueve años que se encuentra internada tras un intento de suicidio que, según versiones de familiares, habría tenido relación con episodios de bullying en la escuela Roca “Este es un hecho lamentable y lo primero que hay que pedir que esta niñita se recupere lo antes posible. Esto es lo primero que hay que rogar y que hay que orar para que así sea”, manifestó el mandatario, quien pidió a la comunidad oraciones y apoyo por la salud de la menor.

En materia educativa, Jaldo indicó que la ministra de Educación, Susana Montaldo, recibió instrucciones para reforzar las medidas de prevención en los establecimientos: “La ministra de Educación –Susana Montaldo- también, en los establecimientos educativos, le di instrucciones para que tome todos los recaudos necesarios para que estas cosas no ocurran o dejen de ocurrir. Y en ese sentido, también pedirles a los padres que juntos con las directoras, los docentes y el Gobierno de la Provincia, podamos proteger a estos niños”.

Sobre la asistencia sanitaria, el gobernador informó que la niña recibe atención en el Hospital Avellaneda y que el ministro de Salud, Luis Medida Ruiz, supervisa el caso: “Se le está dando toda la atención en el Hospital Avellaneda, que es un hospital público. Todos los profesionales, el ministro de Salud – Luis Medida Ruiz- está encima permanentemente para que, repito, se recupere lo mejor posible esta niña. Y que no sigan ocurriendo casos de estas características”.

Jaldo anunció además la intervención de la Justicia provincial y la participación del Ejecutivo como querellante: “hemos dado intervención a la Justicia de la provincia de Tucumán... nosotros también vamos a poner al Gobierno de la Provincia como querellante de la investigación”. El gobernador subrayó la necesidad de una investigación que permita prevenir nuevos casos y convocó a familias, docentes y autoridades a coordinar acciones que garanticen el bienestar de los niños: “Estamos hablando de la vida de una niña, de una niñita, y no sabemos cuántas más puede haber en la provincia de Tucumán. Tenemos que prevenir, y para eso necesitamos una investigación judicial.”