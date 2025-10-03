Este viernes, el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, efectuó una recorrida por obras viales y de iluminación que buscan mejorar la seguridad y la circulación en El Manantial. La visita incluyó la instalación de 2.100 metros lineales de luminarias LED con nuevos postes sobre la Avenida Solano Vera al 4000, la colocación prevista de 2.000 metros de iluminación en la Avenida Lucci y la pavimentación de 1.100 metros en la calle Crisóstomo Álvarez. Todas las tareas se financian con fondos de la comuna local.

Durante el recorrido, Jaldo destacó el trabajo de la autoridad comunal y el impacto de las obras en la vida cotidiana de los vecinos. “Hoy, en esta hermosa jurisdicción de El Manantial, con esta gran comisionada comunal —la primera mujer comisionada aquí— como es María Elena, queremos agradecerle por su capacidad y voluntad de trabajo. En un año y nueve meses ha demostrado un compromiso real con su comunidad”, expresó.

El mandatario añadió que las intervenciones no solo embellecen la zona, sino que contribuyen a la seguridad vial: “Visitamos obras de alumbrado público nuevo. Esto no solo mejora urbanísticamente la zona, sino que también impacta en la seguridad vial, especialmente en una ruta tan transitada como la del Manantial y San Pablo”. Jaldo recorrió además calles recientemente pavimentadas y sectores donde se amplía el servicio de iluminación.

Acompañaron la visita autoridades provinciales y referentes locales, entre ellos las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina; los ministros Darío Monteros, Regino Amado y Luis Medina Ruiz; legisladores y delegados comunales. La diputada Gladys Medina subrayó el rol del Estado en la ejecución: “Estas obras mejoran la zona y demuestran que el Estado, cuando se lo propone, puede dar respuestas concretas a la gente”, dijo.

Por su parte, la delegada comunal de El Manantial dijo que "hoy es un día de fiesta, de emoción y profundamente peronista. Los vecinos salieron a recibir a Jaldo, en agradecimiento por todo el apoyo y los recursos que nos permite gestionar para seguir trabajando".