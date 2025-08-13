Otorgaron una suba salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios

En el marco del paro nacional que comenzó el lunes y terminará este viernes, el Gobierno anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios entre septiembre y noviembre. Además, habrá adicionales "excepcionales" de $25.000 por cargo, que será asignado de forma proporcional a las distintas dedicaciones.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, desde la Casa Rosada destacaron que con esta decisión se consolida una "política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo" de las universidades y destacaron que en 2024 "se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias".

El Gobierno destacó los aumentos que dio a las universidades y apuntó contra la administración de Alberto Fernández

El Gobierno hizo hincapié en contrastar la situación actual de las casas de altos estudios con el contexto durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. De esta manera, señalaron que durante todo 2023, pese a la inflación, no hubo "ninguna actualización", mientras que "desde diciembre de 2023, la actual gestión dispuso un aumento extraordinario que acumuló un 345%".

A su vez, agregaron que "en materia de salarios, las actualizaciones siguieron la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional".

En esta misma línea, desde la administración libertaria sostuvieron que los gremios universitarios habían acordado una paritaria del 0% con el gobierno anterior para febrero de 2024, "en un gesto que expresaba la expectativa de que el candidato Sergio Massa resultara electo", consideraron desde la Casa Rosada.

"Tras esa situación, el Gobierno nacional se comprometió a equiparar los haberes con la pauta del resto de los empleados estatales. En octubre de 2024, incluso, se ofreció un aumento del 6,8%, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó el 111,0%" destacaron.

A su vez, en el mismo comunicado también se habló de la situación de los hospitales universitarios, los cuales recibieron un "aumento del 246% en la función salud, que pasó de $14.403.479.661 en 2023 a $49.840.264.997 en 2024".

"En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación", concluyeron. /Ámbito Financiero