Hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) “sin hacer la VTV” es más sencillo de lo que podría suponerse: en redes sociales y aplicaciones de mensajería circulan numerosas ofertas de obleas y certificados apócrifos. A través de WhatsApp, por ejemplo, se coordina la entrega de una oblea y un informe que aparentan ser emitidos por una planta oficial, sin que el vehículo haya pasado por la revisión técnica. Para llevar a cabo la maniobra, los estafadores solo requieren los datos personales del solicitante y la información del vehículo; con eso alcanzaría para confeccionar la documentación falsa, acordar un lugar de entrega y recibir el pago del trámite.

En Tucumán, como en otras provincias, este método ilegal preocupa a autoridades y ciudadanos: muchas personas acceden a estas ofertas por comodidad o desconocimiento, mientras que las plantas de VTV oficiales alertan sobre los riesgos y consecuencias de utilizar comprobantes falsos. Además de constituir un delito, circular con una oblea apócrifa pone en riesgo la seguridad vial, ya que el vehículo puede presentar fallas no detectadas y el conductor enfrenta sanciones administrativas y penales si es detectado.

Las recomendaciones de las dependencias oficiales y especialistas incluyen tramitar la VTV únicamente en plantas habilitadas, verificar la autenticidad del comprobante (por ejemplo, mediante los canales oficiales de consulta) y denunciar las publicaciones o contactos que ofrezcan obleas falsas. Asimismo, se aconseja desconfiar de ofertas que prometen rapidez o entrega a domicilio sin inspección física y exigir siempre el número de acta y la firma digital o sello que corresponda, cuando proceda. La difusión de información y la colaboración ciudadana son herramientas clave para reducir este tipo de fraude y mejorar la seguridad vial en la provincia.