Palermo: cuatro alumnos sufrieron heridas durante un experimento en una clase de química

Cinco personas, cuatro de ellos menores de edad, fueron atendidos de emergencia por el SAME luego de que sufrieran heridas de distintos grados durante un experimento realizado en una clase de química, en el colegio Guadalupe de Palermo.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que de los cinco heridos, tres jóvenes de 16, 14 y 13 años requirieron ser trasladados a los hospitales Rivadavia y Fernández. Presentaban quemaduras en la cara y en el pecho.

También señalaron que el hecho sucedió durante la feria de ciencias de la escuela y que una madre también resultó lesionada, con quemaduras en ambas manos.

El más afectado es el alumno de 16 años, que presentó entre un 30% y un 35% de la superficie corporal quemada, entre abdomen, tronco, cuello y rostro. Fue internado en terapia intensiva.

Por su parte, el chico de 13 años fue derivado al Hospital de Quemados a terapia intermedia, donde está en tratamiento por tener entre el 15% y el 20% del cuerpo afectado (tronco, rostro y espalda).

En tanto que los otros alumnos de 13 y 18 años, respectivamente, quedaron con quemaduras leves. Y la madre presente, de 38 años, finalmente no fue trasladada.

De acuerdo a las primeras versiones, se habría producido un incidente con alcohol etílico, afectando a varias personas que estaban presentes en el aula de la institución educativa ubicada en la calle Paraguay al 3900, entre Medrano y Julián Álvarez.

María Laura Cornejo, madre de una alumna y médica, habló con Todo Noticias y señaló que “se hizo el experimento del volcán, que terminó explotando”.

En este sentido, Cornejo recordó lo sucedido recientemente en Pergamino: “Parece increíble, pero nuevamente la misma historia: el tema del volcán con mala instrumentación y, habiendo tenido esto hace tan poco, no era necesario hacerlo. Tampoco sabíamos que se iba a hacer este experimento, sino hubiéramos sugerido que lo cancelaran. Pero finalmente pasó esto”.

También afirmó que había hablado con su hija de lo sucedido en la localidad bonaerense. Y sentenció: “Fue una casualidad que se pudo haber evitado”.

Por último, la madre indicó que los padres retiraron a sus hijos de la institución educativa, mientras los menores estaban visiblemente afectados y shockeados. “Los chicos estaban asustados y llorando”, ilustró.

Luego, también habló Mariano, que es padre de un alumno y puntualizó que uno de los chicos de cuarto año es el más comprometido por las heridas recibidas. “Estaban trabajando con alcohol, se le prendió fuego la remera y después le tomó el cuerpo y la cara”, contó. Y afirmó que no estaba al tanto de la realización del experimento.

En la puerta de la institución, Federico, alumno de tercer año, habló con la prensa y afirmó: “La mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Estamos todos muy conmocionados, estaba al lado mío y fue tremendo”.

Además, relató cómo fue el proceder de los adultos a cargo de la clase: “El profesor de fisicoquímica fue corriendo a buscar un guardapolvo, lo tapó y después vino un profesor, se le tiró encima y el fuego se apagó. Pero nuestro profesor se escondió, es un pelotudo”. Y denunció que en el lugar no había ningún tipo de matafuegos o extintor para apagar las llamas.

En tanto, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comunicaron que están trabajando en un protocolo “para implementar, en estos casos, en ferias de ciencia o experimentos”, con el objetivo de “reducir al mínimo los riesgos de accidentes o siniestros”. La iniciativa se concretaría mediante una resolución firmada por la ministra, Mercedes Miguel.

Además, desde dicho ministerio aclararon que la actividad científica se realizó en el patio del colegio, donde se llevó a cabo un experimento con alcohol en pequeños recipientes. Y explicaron: “Un error en la manipulación de uno de esos recipientes generó una pequeña explosión que provocó las heridas a los alumnos”. /Diario Panorama