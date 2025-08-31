PAMI: este es el listado completo de los medicamentos gratuitos para los jubilados

PAMI anunció el listado de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados. Aquellos mayores de 60 años afiliados a PAMI podrán acceder al nuevo Vademécum de medicamentos esenciales gratuitos que se entrega para cuidar la salud de las personas mayores.

Qué es el Vademécum, la lista de medicamentos gratuitos del PAMI

El Vademécum de PAMI es un listado que contiene medicamentos gratuitos que implica 3.600 presentaciones por marca comercial. Una comisión de expertos se encarga de su permanente supervisión y de evaluar criterios de uso, racionalidad, efectividad y oportunidad. Los medicamentos fueron seleccionados en función de su impacto, seguridad y eficacia comprobada, según la Organización Mundial de la Salud, evidencia científica nacional, internacional y estadísticas propias.

No es necesario realizar ninguna autorización de medicamentos, insulinas y tiras reactivas. Todos los medicamentos serán autorizados de manera automática. Solo se atenderán en las agencias los tratamientos oncológicos que requieran un trámite personal.

El nuevo Vademécum de medicamentos gratis ratifica el compromiso de PAMI y devuelve la confianza de las personas mayores hacia el Estado nacional.

A pesar de que el Gobierno de Javier Milei extendió temporalmente el acuerdo que aseguraba medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, también decidieron reducir tanto la cantidad de medicamentos a los que podrán acceder, como la lista de remedios disponibles.

Ante la incertidumbre económica que afecta a los jubilados y las limitaciones del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), se propuso un nuevo proyecto legislativo que busca modificar cómo estos acceden a sus medicamentos.

PAMI: la lista actualizada de medicamentos gratuitos para jubilados

De ser aprobado el proyecto, los siguientes serían algunos de los medicamentos esenciales gratuitos, según la última Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS de 2023:

Acenocumarol.

Acetazolamida.

Acetilsalicílico, ác.

Aciclovir.

Alendronato.

Allopurinol.

Aluminio, hidr. + magnesio, hidr.

Amantadina.

Amiodarona.

Amlodipina.

Amlodipina + losartán, potásico.

Amoxicilina.

Amoxicilina + clavulánico, ác.

Atenolol.

Atorvastatín.

Atorvastatín + ezetimibe.

Azitromicina.

Benznidazol.

Betametasona.

Betametasona + gentamic. + miconazol.

Betametasona + salicílico, ác.

Biperideno.

Bismuto, hidróxido + pectina.

Bisoprolol.

Brimonidina.

Brimonidina + timolol.

Budesonide.

Budesonide + formoterol.

Calcio, carbonato.

Calcio, citrato.

Carbamazepina.

Carbomer.

Carvedilol.

Cefalexina.

Ceftriaxona.

Cefuroxima.

Cetirizina.

Cincocaína, clorh. + asoc.

Ciprofloxacina.

Claritromicina.

Clindamicina.

Clobetasol.

Clopidogrel.

Clorpromazina.

Clortalidona.

Clotrimazol.

Coaltar + urea + alantoína.

Codeína + paracetamol.

Colchicina.

Desloratadina.

Dexametasona.

Digoxina.

Diltiazem.

Dorzolamida.

Dorzolamida + timolol.

Doxiciclina.

Dutasteride.

Enalapril.

Enalapril + hidroclorotiazida.

Eritromicina.

Escitalopram.

Espironolactona.

Estriol.

Ezetimibe + simvastatin.

Famotidina.

Fenilefrina + tropicamida.

Fenitoína.

Fenobarbital.

Fenoximetilpenicilina.

Finasteride.

Flecainida.

Fluconazol.

Fludrocortisona.

Fluoxetina.

Fluticasona.

Fluticasona + salmeterol.

Fólico, ác.

Furosemida.

Fusídico, ác.

Gentamicina.

Haloperidol.

Hidroclorotiazida.

Hidroclorotiazida + amilorida.

Hidrocortisona.

Hidroxicloroquina.

Hierro, polimaltosato.

Hierro, sulfato.

Hierro + fólico, ác.

Ibuprofeno.

Imiquimod.

Indapamida.

Ipratropio, bromuro.

Isosorbide, dinitrato.

Isosorbide, mononitrato.

Ivermectina.

Ketoconazol.

Lactulosa.

Lamotrigina.

Latanoprost.

Levodopa + benserazida.

Levodopa + carbidopa.

Levotiroxina.

Lidocaína + hidrocortisona.

Liotironina.

Lisinopril.

Lisinopril + hidroclorotiazida.

Litio, carbonato.

Llantén + senósidos a y b.

Loperamida.

Losartán.

Losartán + hidroclorotiazida.

Magnesio, valproato.

Mebendazol.

Meprednisona.

Metadona.

Metimazol.

Metoclopramida.

Metoprolol.

Metotrexato.

Metronidazol.

Miconazol.

Minociclina.

Morfina, clorhidrato.

Mupirocina.

Naproxeno.

Neomicina.

Nicotina.

Nistatina.

Nitrofurantoína.

Omeprazol.

Oxibutinina.

Pantoprazol.

Paracetamol.

Penicilina g benzatínica.

Permetrina.

Potasio, gluconato.

Prednisona.

Pregabalina.

Promestriene.

Propafenona.

Propranolol.

Psyllium.

Quetiapina.

Rifamicina.

Rifampicina.

Risperidona.

Rosuvastatina.

Rosuvastatina + ezetimibe.

Salbutamol.

Salbutamol + ipratropio, br.

Sertralina.

Simvastatin.

Sodio, divalproato.

Sulfametoxazol + trimetoprima.

Sulfasalazina.

Tamsulosina.

Terazosina.

Timolol, maleato.

Tobramicina (50).

Topiramato.

Triamcinolona.

Valproico, ác.

Valsartán.

Valsartán + hidroclorotiazida.

Verapamilo.

Vit. B12.

¿Quiénes tienen acceso a los medicamentos gratis del PAMI?

Todas las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI.

¿Debo realizar algún trámite para acceder a este derecho en el PAMI?

No. Ahora, de manera simple y rápida se puede acceder a este nuevo derecho sin realizar ningún trámite adicional.

Puedo acceder a medicamentos gratis de PAMI si actualmente cuento con subsidio social, medicación por vía de excepción o medicamentos especiales?

Sí. Los medicamentos gratis suman un nuevo derecho que no limita los anteriores ni implica realizar trámites adicionales.

¿Cómo es el porcentaje de cobertura de la lista de medicamentos del PAMI?

100% de cobertura en los medicamentos gratis del nuevo Vademécum de PAMI.

50% al 60% de descuento para los medicamentos para patologías agudas.

50% al 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.

100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.

100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.

100% de descuento para medicamentos para personas afiliadas con discapacidad.

Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.

El PAMI recortó la entrega de medicamentos al 100% para jubilados

El gobierno nacional recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripción.

“Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten”, señaló el PAMI en un comunicado de prensa.

Las condiciones para acceder al subsidio social son las siguientes: