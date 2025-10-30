Los sindicatos que integran el frente gremial anunciaron la profundización del plan de lucha en PAMI, con medidas que comenzaron el lunes 27 y se extenderán hasta este jueves mediante ceses de actividades en distintos horarios. La convocatoria busca presionar a la conducción del organismo luego de un año sin convocatoria a una mesa paritaria y en rechazo a la primera propuesta salarial presentada.

Ricardo Ale, secretario adjunto de SUTEPA, explicó que la reapertura de la mesa paritaria se logró a raíz de la movilización y las asambleas, pero calificó como «irrisoria» la oferta del 1% y sostuvo que la propuesta constituye una falta de respeto tanto hacia los trabajadores como hacia los afiliados de PAMI. Según Ale, la dirección del organismo muestra desinterés por la situación de vulnerabilidad de los afiliados al no abrir un diálogo sustancial: «Es bastante duro para nosotros», afirmó.

PAMI Tucumán y las medidas

En la sede de Tucumán, los gremios adoptaron medidas progresivas que incluyen la desconexión parcial de sistemas y la salida del servicio por períodos acotados. «Hemos ido tomando medidas progresivas, apagando nuestras máquinas y saliendo del sistema una hora por día. El lunes empezamos con dos horas y hoy seguimos con la misma metodología», detalló Ale. Además, los trabajadores realizaron asambleas para debatir los pasos siguientes y, según adelantaron, la posibilidad de intensificar el plan de lucha permanece abierta.