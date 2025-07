Paritarias: el gobierno provincial acordó la recomposición salarial con la UPCN

El Gobierno provincial de Tucumán formalizó un nuevo acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), destinado a la recomposición de los salarios del personal estatal. El incremento acordado es de $80.000, de los cuales $70.000 serán no remunerativos y no bonificables, y $10.000 remunerativos y bonificables.

El secretario gremial de UPCN, Jorge Moreno, proporcionó detalles sobre este acuerdo, indicando que se hará efectivo con los salarios correspondientes al mes de julio, a ser percibidos en los primeros días de agosto. La firma del acuerdo estuvo encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos Regino Amado, Daniel Abad, Raúl Albarracín y Daniel García. En representación de los trabajadores, se hizo presente Lucinda Espeche, secretaria general de UPCN, quien destacó el esfuerzo conjunto en la búsqueda de la estabilidad laboral.

Jaldo, por su parte, expresó su agradecimiento a Espeche y al personal de UPCN, subrayando que "hoy más que nunca el Estado está presente" y que es fundamental para garantizar los servicios esenciales a la comunidad. Durante su discurso, el gobernador reflexionó sobre los desafíos económicos a nivel global y nacional, y su impacto en Tucumán. En sus palabras, afirmó: "Vivimos en un mundo en guerra, con crisis macroeconómicas que afectan a todos, pero gracias a Dios vivimos en Tucumán, donde seguimos teniendo trabajo, obra social y educación gratuita".

Por su parte, Jorge Moreno también reconoció que, aunque el aumento no es suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores, es un paso importante en el contexto actual. "Sabemos que no alcanza, pero es hasta donde podemos llegar. A nivel nacional, la situación es aún más difícil, con muchos trabajadores perdiendo sus empleos", concluyó. A su vez, Espeche enfatizó la importancia de seguir trabajando en conjunto, asegurando que en Tucumán "no hemos dejado a nadie sin trabajo" y que se continuarán buscando soluciones para los trabajadores.