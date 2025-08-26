Paro de controladores: múltiples cancelaciones en Tucumán

Tras un domingo complicado, este martes continúa el paro de controladores aéreos, lo que implicará que varias aerolíneas deban cancelar y reprogramar decenas de vuelos. Aproximadamente, más de 15.000 pasajeros se verán impedidos de abordar sus aviones en tiempo y forma.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) lleva adelante un plan de acción tras el fracaso de la negociación paritaria que se extiende desde hace varios meses.

Por ello, el sindicato dispuso un cronograma de interrupciones que comenzaron el viernes, siguieron el domingo y se extenderán durante algunos días de esta semana.

Este martes habrá complicaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 horas. Según informó Aerolíneas Argentinas a través de un comunicado difundido por Aviación en Argentina, dentro de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 vuelos cancelados (todos de cabotaje) y otros 96 con cambios de horario. En total, la medida perjudicará a más de 15.000 pasajeros.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, expresaron desde la empresa.

El jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, cuando se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22.

La situación de los vuelos en Tucumán

En el aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán la situación se sintió desde temprano. El vuelo de las 7.55 hacia Aeroparque (AR 1469) fue cancelado, al igual que los de las 11.30 hacia Ezeiza (AR 1473) y el de las 15.30 nuevamente hacia Aeroparque (AR 1477). También se reprogramaron el FO 5211 de Flybondi y el WJ 3231 de JetSmart. En tanto, el vuelo de Aerolíneas a Córdoba (AR 1583) figura en la pantalla de Aeropuertos Argentina con una reprogramación.

En contrapartida, el AR 1475 con destino Aeroparque, programado para las 18.50, figura “en horario”, mientras que por la noche el FO 5213 de Flybondi (20.45) volvió a aparecer cancelado.

Desde la compañía aérea recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto y remarcaron que quienes resulten afectados podrán cambiar la fecha de su pasaje sin costo.