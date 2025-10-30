Un grupo de empleados de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán realiza este jueves una asamblea y medidas de fuerza en reclamo por lo que califican como “abusos, persecución laboral y traslados injustificados” en el ámbito de la repartición. La protesta se desarrolla en la sede ubicada en avenida Avellaneda al 600, mientras representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales mantienen una reunión con autoridades del área.

En una nota presentada ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, la secretaria general del gremio, Jaqueline González, denunció “avasallamiento, maltrato, persecución laboral y abuso de poder en el ámbito laboral por parte del Ejecutivo municipal”. En el escrito también se puso de manifiesto el supuesto incumplimiento del decreto 5.581, del 3 de octubre de 2023, y se solicitó el reconocimiento de las correspondientes categorías para trabajadores que se encuentran dentro de los diez años previos a la jubilación.

Durante la mañana, los trabajadores se concentraron en el hall central del edificio, en un clima de tensión que no llegó a interrumpir por completo el funcionamiento del área. En el curso teórico de seguridad vial, dictado en el aula número cuatro, se registraron momentos de confusión cuando las actividades fueron momentáneamente interrumpidas y algunos asistentes expresaron su malestar; las clases se reanudaron minutos después.

Desde el sindicato confirmaron que la conducción está en diálogo con las autoridades de Tránsito y aguardan una respuesta formal a los planteos realizados. “Estamos reclamando condiciones laborales dignas y el cumplimiento de las normas que protegen a los trabajadores municipales”, señaló la dirigencia gremial.

El conflicto tiene antecedentes recientes en la administración local: semanas atrás se produjo una medida de fuerza en Defensa Civil Municipal que incluyó paro y quema de cubiertas frente a la repartición, episodio que motivó la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Mientras se desarrollan las negociaciones en la Dirección de Tránsito, distintos sectores políticos ya analizan el alcance de las protestas, que configuran un nuevo foco de tensión entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el sindicato que agrupa a sus empleados.