Parque 9 de Julio: comenzaron los paseos gratuitos para descubrir el patrimonio escultórico

Más de 60 tucumanos y visitantes de otras provincias vivieron una experiencia novedosa que fusionó el arte con la naturaleza en un paisaje nocturno, durante el lanzamiento del nuevo recorrido guiado y gratuito por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, que debutó este viernes por la noche.

Durante el flamante circuito, organizado por la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, los participantes tuvieron la posibilidad de conocer la historia y significado de un conjunto de esculturas emplazadas en la calle Ramón Paz Posse, que fueron adquiridas en Francia por Juan B. Terán y emplazadas en 1928 en el principal pulmón verde de la ciudad, diseñado por el paisajista francés Carlos Thays.

Fueron 45 las personas que llegaron al Parque 9 de Julio a bordo del Bus Turístico SMT, que partió de la Plaza Independencia; y otras se sumaron al paseo directamente en ese espacio verde. Al finalizar, frente al Reloj Floral, disfrutaron de un cierre musical a cargo del sexteto de instrumentos de viento “Las Damas de Bronce” y de una intervención artística y teatral con actores, danza y estatuas vivientes.

Diana y Endimión, La Vestal, La Meditación, El Apolo de Belvedere, El Fauno Danzante, Idilio, la Venus de Milo, Alegoría del Invierno, la Venus del Baño, Laocoonte y sus hijos y la Venus de Médici, son algunas de las figuras que comprende el nuevo paseo gratuito. Estas esculturas están contempladas dentro del plan de restauración que lleva adelante el Municipio capitalino, cuya primera etapa fue inaugurada por la intendente Rossana Chahla el 23 de septiembre pasado, en el marco del 109º aniversario del Parque 9 de Julio.

Del lanzamiento de la propuesta participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el secretario General, Rodrigo Gomez Tortosa; el director de Turismo municipal, Pablo Gerstenfeld; Sergio Gao, director de Alumbrado y Semáforos; y Cecilia Albo, coordinadora del Parque 9 de Julio.

Todos los viernes “nuestros vecinos van a poder disfrutar de una caminata diferente donde el patrimonio cultural de nuestra ciudad se pone de pie”, señaló Gomez Tortosa, quien afirmó que “en momentos desafiantes, tanto sociales como económicos, la intendente Rossana Chahla impulsa diversas actividades culturales para promover el disfrute de nuestra ciudad y que cada uno de los vecinos, tanto los niños, los jóvenes, como los adultos mayores, tengan un espacio de recreación”.

“Estamos felices de poder ofrecer esto a todos los vecinos y a todos los turistas que vienen a visitarnos. San Miguel de Tucumán se está acostumbrando a tener eventos de esta envergadura en todo lo que es turístico”, sostuvo Gerstenfeld.

El funcionario señaló que la inauguración del nuevo circuito que se suma a la oferta turística gratuita que brinda el Municipio, fue resultado de un trabajo mancomunado. “Este circuito surgió de la idea de la doctora Chahla, fue ella la que pensó en todo esto, fue su visión la restauración. Con la coordinación del Parque 9 de Julio fue un trabajo de equipo excelente, entre ellos y la Dirección de Turismo. Tuvimos el apoyo también del Ente Provincial de Cultura con estatuas vivientes y danza contemporánea”, precisó.

La experiencia de los participantes

“Me parece que este tipo de iniciativas del Municipio de rescatar primero estas esculturas y de diseñar este circuito para que la gente pueda disfrutar es hermoso. Lo disfruto a pleno”, opinó Jorge Lozada, quien se acercó directamente al Parque 9 de Julio para sumarse al paseo guiado.

“Los mismos tucumanos no tenemos idea de la belleza que tenemos a nivel arquitectura, a nivel de cultura, a nivel musical”, acotó.

Melina Jara vino desde Salta a visitar Tucumán y por la página web de la Municipalidad se enteró de la propuesta gratuita. “Me pareció interesante, estoy sorprendida, no solamente era venir al museo, sino que también nos explicaron toda la historia de Tucumán, la verdad que es muy completo el recorrido”, comentó.

La turista valoró la amplia oferta de actividades gratuitas que brinda el Municipio. “No sé qué más podría ofrecer la Municipalidad porque creo que es completo, lo hace en museos, en el casco histórico y ahora esto. Muy feliz de poder haber tenido esta oportunidad de venir”, cerró.

Cómo participar de las próximas salidas

El circuito por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio se reeditará todos los viernes y los interesados en participar pueden hacer el paseo a bordo del Bus Turístico SMT, que saldrá a las 19.30 h, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. También pueden concurrir los viernes a las 20 h a la rotonda del Parque 9 de Julio ubicada a la altura Soldati y Benjamín Aráoz, donde se encuentra la escultura de Diana y Endimión. Allí comienza la caminata.

Cada semana se habilitarán las inscripciones a través del siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. También se anotarán reservas en la Oficina de Información Turística ubicada en calle Congreso 121, que abre de lunes a viernes de 8 a 13 h y de 16 a 21 h, y sábados, domingos y feriados, de 9 a 13 h y de 17 a 20 h. /SMT