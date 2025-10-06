Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó este lunes el detalle de las obras que se están realizando en distintos frentes, en el marco de su plan de renovación y mantenimiento de redes cloacales y de agua potable.
Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:
📌 Entre Ríos y La Plata.
📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.
📌 Suipacha entre Isabel la Católica y Pasaje Paraná.
📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.
📌 Isabel la Católica entre Alberti y Paso de los Andes, barrio Vial I.
📌 Paso de los Andes entre Isabel la Católica y Pasaje Chazarreta, barrio Vial I.
📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de los Andes, barrio Vial I.
En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:
📌 Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colón y Amador Lucero.
📌 9 de Julio y Alsina. Reparación de fuga de agua en obra de empalme.
Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.