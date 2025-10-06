Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Entre Ríos y La Plata.

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.

📌 Suipacha entre Isabel la Católica y Pasaje Paraná.

📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.

📌 Isabel la Católica entre Alberti y Paso de los Andes, barrio Vial I.

📌 Paso de los Andes entre Isabel la Católica y Pasaje Chazarreta, barrio Vial I.

📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de los Andes, barrio Vial I.

En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colón y Amador Lucero.

📌 9 de Julio y Alsina. Reparación de fuga de agua en obra de empalme.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.