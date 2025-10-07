Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Entre Ríos y La Plata.

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.

📌 Suipacha entre Isabel La Católica y Pasaje Paraná.

📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.

📌 Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.

📌 Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, Barrio Vial I.

📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.

En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 Álvarez Condarco esquina Pasaje Martin Fierro y en Pasaje 1º de Mayo esquina José Hernández, Barrio Obispo Piedrabuena.

📌 Avenida Francisco de Aguirre entre Juan José Paso y Alberti, reparación de importantes fugas sobre cañería maestra con escurrimiento hacia Barrio Vial I.

📌 Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colón y calle Amador Lucero.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.