Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

🚧Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Entre Ríos y La Plata.

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.

📌 Suipacha entre Isabel la Católica y Pasaje Paraná.

📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.

📌 Isabel la Católica entre Alberti y Paso de los Andes, barrio Vial I.

📌 Paso de los Andes entre Isabel la Católica y Pasaje Chazarreta, barrio Vial I.

📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de los Andes, barrio Vial I.

💧En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 Álvarez Condarco esquina Pasaje Martín Fierro y en Pasaje 1.º de Mayo esquina José Hernández, barrio Obispo Piedrabuena.

📌 Avenida Francisco de Aguirre entre Juan José Paso y Alberti, reparación de importantes fugas sobre cañería maestra con escurrimiento hacia barrio Vial I.

📌 Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colón y calle Amador Lucero.

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por calzada de calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.