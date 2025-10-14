Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

🚧Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.

📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.

📌 Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.

📌 Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, Barrio Vial I.

📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.

📌 25 de Mayo al 1100 entre Italia y Uruguay.

💧En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 La Rioja 315, reparación de fuga en calzada con corte de tránsito en calle Gral. Paz hacia la de 9 a 12 h, aproximadamente.

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por calzada de calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y Avenida de Circunvalación para continuar por calle colectora oeste hasta Avenida Pascual Tarulli con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Plaza San Martin de Porres, por calzada de calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte.

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Liceo Militar, por calzada de Avenida Ejercito del Norte entre calles Chile y Avenida Belgrano.

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en plaza del Barrio Barrancas del Rio Salí, comprende cruce de calle y empalme a red de distribución.

📌 Apertura sobre empalme de redes en Avenida Alem esquina con calle Florida para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al Barrio Ciudadela Sur.

📌 Apertura sobre empalme de redes en Pasaje 1º de Mayo esquina con Pasaje Martin Fierro para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al Barrio Obispo Piedrabuena.

📌 Renovación de cañería distribuidora. Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colon y calle Amador Lucero.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.