Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

🚧 Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.



📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.



📌 Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes, barrio Vial I.



📌 Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, barrio Vial I.



📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de Los Andes, barrio Vial I.



📌 25 de Mayo al 1.100 entre Italia y Uruguay.

💧 En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por la calzada de la calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y avenida de Circunvalación, para continuar por la calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.



📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Plaza San Martín de Porres, por la calzada de la calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte.



📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en el Liceo Militar, por la calzada de la avenida Ejército del Norte entre calles Chile y avenida Belgrano.



📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en la plaza del barrio Barrancas del Río Salí; comprende cruce de calle y empalme a la red de distribución.



📌 Apertura sobre empalme de redes en avenida Alem esquina con calle Florida para verificar estado de válvulas y mejorar la prestación al barrio Ciudadela Sur.



📌 Apertura sobre empalme de redes en Pasaje 1.º de Mayo esquina con Pasaje Martín Fierro para verificar estado de válvulas y mejorar la prestación al barrio Obispo Piedrabuena.



📌 Renovación de cañería distribuidora: Crisóstomo Álvarez entre avenida Colón y calle Amador Lucero.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.