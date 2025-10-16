🚧 Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:

📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.
📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.
📌 Isabel La Católica entre Alberti y Paso de los Andes, Barrio Vial I.
📌 Paso de los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, Barrio Vial I.
📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de los Andes, Barrio Vial I.
📌 25 de Mayo al 1.100 entre Italia y Uruguay.

Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos

💧 En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:

📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por calzada de calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y avenida de Circunvalación, para continuar por calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli, con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Plaza San Martín de Porres, por calzada de calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Liceo Militar, por calzada de avenida Ejército del Norte entre calles Chile y avenida Belgrano.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en plaza del barrio Barrancas del Río Salí; comprende cruce de calle y empalme a red de distribución.
📌 Apertura sobre empalme de redes en avenida Alem esquina con calle Florida para verificar estado de válvulas y mejorar la prestación al barrio Ciudadela Sur.
📌 Apertura sobre empalme de redes en Pasaje 1.º de Mayo esquina con Pasaje Martín Fierro para verificar estado de válvulas y mejorar la prestación al barrio Obispo Piedrabuena.
📌 Renovación de cañería distribuidora: Crisóstomo Álvarez entre avenida Colón y calle Amador Lucero.

Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.