Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó este jueves 23 el detalle de las obras que se están realizando en distintos frentes, en el marco de su plan de renovación y mantenimiento de redes cloacales y de agua potable.
🚧 Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:
📌 Pje. Brasil entre Laprida y Rivadavia.
📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.
📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.
📌 Isabel La Católica entre Alberti y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.
📌 Paso de Los Andes entre Isabel La Católica y Pasaje Chazarreta, Barrio Vial I.
📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de Los Andes, Barrio Vial I.
📌 25 de Mayo al 1100 entre Italia y Uruguay.
💧 En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:
📌 Lamadrid 550 para reparar fuga de agua potable en calzada, se realizará corte de transito en calle 9 de Julio de 9:30 a 16 h, aproximadamente.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nexo entre el pozo del barrio 10 de Abril y barrio San Jorge I, ubicados en la localidad de Ohuanta.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por calzada de calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y Avenida de Circunvalación para continuar por calle colectora oeste hasta Avenida Pascual Tarulli con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Plaza San Martin de Porres, por calzada de calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Liceo Militar, por calzada de Avenida Ejercito del Norte entre calles Chile y Avenida Belgrano.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en plaza del Barrio Barrancas del Rio Salí, comprende cruce de calle y empalme a red de distribución.
📌 Apertura sobre empalme de redes en Avenida Alem esquina con calle Florida para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al Barrio Ciudadela Sur.
📌 Apertura sobre empalme de redes en Pasaje 1º de Mayo esquina con Pasaje Martin Fierro para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al Barrio Obispo Piedrabuena.
📌 Renovación de cañería distribuidora. Crisóstomo Álvarez entre Avenida Colon y calle Amador Lucero.
Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.