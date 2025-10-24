Parte diario de obras: la SAT continúa con tareas de mantenimiento en distintos puntos
La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó este viernes 24 el detalle de las obras que se están realizando en distintos frentes en el marco de su plan de renovación y mantenimiento de redes cloacales y de agua potable.
🚧 Según el parte diario, los trabajos de renovación de cloacas se desarrollan en los siguientes sectores:
📌 Pje. Brasil entre Laprida y Rivadavia.
📌 Padre Roque Correa entre Pasaje Monserrat y Venezuela.
📌 Avenida Colón entre Avenida Mate de Luna y Crisóstomo Álvarez.
📌 Isabel la Católica entre Alberti y Paso de los Andes, barrio Vial I.
📌 Paso de los Andes entre Isabel la Católica y Pasaje Chazarreta, barrio Vial I.
📌 Don Orione entre calles San Miguel y Paso de los Andes, barrio Vial I.
📌 25 de Mayo al 1.100 entre Italia y Uruguay.
💧 En paralelo, se ejecutan tareas vinculadas a redes de agua en los siguientes puntos:
📌 Instalación de cañería de impulsión de nexo entre el pozo del barrio 10 de Abril y barrio San Jorge I, ubicados en la localidad de Ohuanta.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación para Autopista Sur por calzada de calle Pérez Palavecino entre calle Moreno y avenida de Circunvalación para continuar por calle colectora oeste hasta avenida Pascual Tarulli con cruce de puente carretero para empalmar al ingreso del barrio.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Plaza San Martín de Porres, por calzada de calle Mendoza entre calles Castro Barros y Viamonte.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en Liceo Militar, por calzada de avenida Ejército del Norte entre calles Chile y avenida Belgrano.
📌 Instalación de cañería de impulsión de nueva perforación ubicada en plaza del barrio Barrancas del Río Salí; comprende cruce de calle y empalme a red de distribución.
📌 Apertura sobre empalme de redes en avenida Alem esquina con calle Florida para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al barrio Ciudadela Sur.
📌 Apertura sobre empalme de redes en Pasaje 1.º de Mayo esquina con Pasaje Martín Fierro para verificar estado de válvulas y mejorar prestación al barrio Obispo Piedrabuena.
📌 Renovación de cañería distribuidora: Crisóstomo Álvarez entre avenida Colón y calle Amador Lucero.
Desde la empresa recordaron que estas intervenciones son necesarias para mejorar el servicio y garantizar su correcto funcionamiento a mediano y largo plazo.