Con respecto a un hecho de la violencia escolar registrado en una escuela de Acheral, el gobernador, Osvaldo Jaldo, explicó que “son hechos aislados” en una población de 500.000 escolares y 1000 establecimientos educativos y dijo: “Es lamentable y ya está trabajando el Poder Judicial y la Ministra de Educación –Susana Montaldo- dio explicaciones”. A la vez que aseguró que se aplicarán las sanciones que correspondan.

Al respecto, Jaldo explicó a los periodistas durante una ronda de prensa: “en primer lugar, saben cuál es la actitud que ha tenido este gobernador porque no es la primera vez que los chicos, que los jóvenes estudiantes, se pelean en la calle o se pelean en un establecimiento educativo. Nosotros, entre primario y secundario, tenemos 500.000 alumnos y en establecimientos educativos tenemos 1.000 escuelas. Es decir, es una cantidad importante de alumnos y de establecimientos educativos”.

Sobre ello, el mandatario sostuvo: “saben que hasta el año pasado hemos tenido graves conflictos y no en el interior como ahora, no en Acheral… sino que aquí, en la Plaza Urquiza, en el centro de Tucumán, hemos tenido batallas campales de chicos y de jóvenes. Y a este gobernador no le ha temblado el pulso de sacar un instrumento y de poner de alguna manera penas muy duras en cuanto a este tipo de peleas”.

Jaldo añadió: “La verdad que es inconcebible y que no tiene explicación que los chicos salgan del colegio y se enfrenten a alumnos de diferentes establecimientos. Eso lo hemos solucionado en 24 horas y por el instrumento –decreto- que hemos sacado”.

“Algunos constitucionalistas se animaron a opinar que era inconstitucional, que era arbitraria y que era excesiva la medida del gobernador. Fíjense, al otro día no hubo un chico peleando en toda la provincia de Tucumán”, añadió.

Con respecto a lo ocurrido en la localidad pedemontana de Acheral, Jaldo dijo: “estos son hechos aislados. Es lamentable, y ya está trabajando el Poder Judicial y ya la Ministra de Educación –Susana Montaldo- dio explicaciones”.

“Este es un hecho aislado. Repito, en 500000 alumnos y en 1.000 escuelas que tenemos, dos chicos se han peleado. Acá hay que empezar a ver el problema de la casa y del hogar. Hay que ver el problema de las autoridades de la escuela, hay que ver las dificultades y los problemas que tienen. En esto ya está trabajando la Policía, ya está trabajando el Poder Judicial”, comentó.

“Si no nos tembló el pulso para parar esas batallas campales que había, no en Acheral, acá a la vuelta, en la Plaza Urquiza, donde están los mejores colegios de la provincia de Tucumán. Este gobernador en 24 horas lo solucionó” y añadió: “demos gracias a Dios que el chico está fuera de peligro. No tengan duda que a ese papá, que a esa mamá y que esos chicos, porque sean menores de edad, no es que no van a recibir sanciones. Yo personalmente me voy a encargar de acompañar al Poder Judicial para que se apliquen las sanciones. No vamos a tolerar ese tipo de peleas en la provincia de Tucumán. Ahora sí, es un hecho aislado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se informa y hay que tener mucho cuidado con la intencionalidad que se informa. 500000 chicos, 1.000 escuelas y un caso aislado”, concluyó.