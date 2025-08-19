El servicio de transporte de pasajeros del área metropolitana de Salta, en el horario nocturno, vuelve a enfrentar incertidumbre. Las empresas subcontratistas que prestan el servicio anunciaron la posibilidad de interrumpir la circulación a partir de las 0 horas del viernes 22 de agosto ante la falta de pago de las certificaciones por parte de Saeta.

En un comunicado conjunto, las compañías concesionarias señalaron que los retrasos en los compromisos financieros ponen en riesgo su sostenibilidad operativa. Explicaron que los pagos demorados afectan la capacidad para afrontar créditos adquiridos con el fin de cumplir las exigencias contractuales —como la renovación del parque automotor— y para cubrir la compra diaria de combustible, insumo esencial para la prestación del servicio.

Las firmas advirtieron que su capacidad financiera puede colapsar y señalaron que ya han solicitado en reiteradas oportunidades la regularización de los pagos sin obtener respuesta. En consecuencia, todas las empresas que integran el sistema de transporte metropolitano firmaron el comunicado y dirigieron una nota a las áreas gubernamentales pertinentes.

Las empresas firmantes son: Tadelva SRL, El Cóndor SA, UTE Lagos San Ignacio, Transal SA, Ale Hnos SRL, Eduardo Ale SRL, Alto Molino SRL y Ahynarca SA, todas subcontratistas del servicio de transporte de pasajeros en el área metropolitana de Salta.

La situación abre interrogantes sobre la continuidad del servicio nocturno y la necesidad de una pronta intervención y diálogo entre el organismo regulador, Saeta y las empresas afectadas para evitar una afectación directa a los usuarios que dependen del transporte público en esa franja horaria.