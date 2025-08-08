En un reciente anuncio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó sobre la decisión del gobierno argentino de cancelar más de 100.000 Pensiones No Contributiva por Discapacidad Laboral. Este proceso se enmarca en una revisión exhaustiva de las pensiones, con el objetivo de asegurar que estos beneficios sean otorgados exclusivamente a aquellos que realmente los requieren. Según los datos proporcionados por Adorni, hasta la fecha, el 60% de las personas afectadas no se han presentado para verificar los requisitos necesarios para la continuidad del beneficio.

Este porcentaje representa un incremento significativo respecto a las cifras reveladas el mes anterior, donde se había informado sobre 90.000 pensiones revisadas. En total, se han suspendido 110.522 pensiones que, de acuerdo a la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS), fueron mal otorgadas en administraciones anteriores. Además, se han dado de baja 8.107 pensiones correspondientes a personas que han fallecido y 10.038 a individuos que renunciaron a dicho beneficio.