Poda en Concepción: un árbol se desplomó y dañó el paredón de la Unidad de Encausados N.º 3

Personal municipal del área de Medio Ambiente realizaba este viernes una poda controlada de eucaliptos en la calle Heredia, sobre la vereda que da a la Unidad de Encausados N.º 3 de Concepción, cuando uno de los ejemplares se desplomó y provocó el derrumbe parcial del paredón del penal. Al caer, el árbol impactó y causó daños en las instalaciones de la panadería que funciona dentro de la institución.

Desde el municipio informaron que las tareas estaban supervisadas en todo momento y que, según los propios operarios, la raíz del ejemplar presentaba pudrición, lo que habría influido en su desprendimiento y posterior colapso sobre el muro. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni lesionados.

Los daños materiales ocasionados serán solventados por la comuna. Las labores que ejecutan los operarios consisten en reducir el porte de los árboles o evaluar su estado para definir si corresponde una poda o la extracción definitiva. El objetivo de la intervención es disminuir la peligrosidad de los eucaliptos que puedan afectar tanto a los vecinos de la cuadra como al personal e internos de la Unidad de Encausados.