Personal municipal del área de Medio Ambiente realizaba este viernes una poda controlada de eucaliptos en la calle Heredia, sobre la vereda que da a la Unidad de Encausados N.º 3 de Concepción, cuando uno de los ejemplares se desplomó y provocó el derrumbe parcial del paredón del penal. Al caer, el árbol impactó y causó daños en las instalaciones de la panadería que funciona dentro de la institución.

Poda en Concepción: un árbol se desplomó y dañó el paredón de la Unidad de Encausados N.º 3

Desde el municipio informaron que las tareas estaban supervisadas en todo momento y que, según los propios operarios, la raíz del ejemplar presentaba pudrición, lo que habría influido en su desprendimiento y posterior colapso sobre el muro. Afortunadamente, no se registraron víctimas ni lesionados.

Poda en Concepción: un árbol se desplomó y dañó el paredón de la Unidad de Encausados N.º 3

Los daños materiales ocasionados serán solventados por la comuna. Las labores que ejecutan los operarios consisten en reducir el porte de los árboles o evaluar su estado para definir si corresponde una poda o la extracción definitiva. El objetivo de la intervención es disminuir la peligrosidad de los eucaliptos que puedan afectar tanto a los vecinos de la cuadra como al personal e internos de la Unidad de Encausados.

Poda en Concepción: un árbol se desplomó y dañó el paredón de la Unidad de Encausados N.º 3