El Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC) se movilizó frente a la sede administrativa de Cencosud en el Portal Tucumán, en Yerba Buena, acompañado por trabajadores despedidos y algunos en actividad. La protesta incluyó bloqueos en los ingresos para visibilizar la situación tras el cierre abrupto de tres sucursales de Vea en la provincia: Córdoba, Tafí Viejo y avenida Colón. Según la organización, casi 80 trabajadores quedaron sin reubicación dentro de la cadena y existen dudas sobre la aplicación de retiros voluntarios y compensaciones.

Fuentes gremiales relataron que el cierre se comunicó de manera sorpresiva durante el fin de semana y que empleados recibieron telegramas de despido, en algunos casos el mismo día del cierre. Persisten interrogantes sobre el pago de salarios, preavisos y compensaciones, cuestiones que deberán resolverse en mesas de negociación o por vías administrativas. Además, indicaron que aún quedan trabajadores desarmando la sucursal de avenida Colón y que la situación se replica en otros puntos del país.

Desde el SEOC advirtieron que, de no obtener respuestas claras y plazos concretos por parte de Vea, podrían endurecer las medidas de fuerza. Los delegados demandan información sobre reubicaciones, montos indemnizatorios y asistencia para los afectados, mientras las autoridades provinciales y la empresa mantienen diálogo para intentar encauzar las negociaciones.