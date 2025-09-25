Por el triple crimen de Florencio Varela, Ni Una Menos convocará una marcha

En Florencio Varela, la conmoción por el hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) derivó en nuevas movilizaciones convocadas por la agrupación feminista Ni Una Menos. Tras la confirmación policial de que las jóvenes, vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Villa Vatteone, la convocatoria busca exigir justicia y visibilizar la gravedad del hecho.

El miércoles pasado vecino y vecinas se concentraron en Plaza Flores y, según la organización, la protesta central se repetirá en los próximos días en el mismo punto a partir de las 19 horas, con puntos de encuentro en distintas provincias. Ciudades como Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta y Corrientes también registraron movilizaciones similares, con personas reclamando respuestas de las autoridades.

Ni Una Menos difundió un mensaje contundente en sus redes: "No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios", y convoca además a una marcha para el sábado 27 de septiembre a las 16, desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. En Plaza Flores, numerosas agrupaciones y autoconvocados volverán a alzar la voz para pedir esclarecimiento y medidas que garanticen la protección de las mujeres y niñas.

Entre las asistentes se destacó la presencia de Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), quien acompañó la convocatoria. Las organizaciones reclaman investigación exhaustiva y políticas públicas que prevengan la repetición de estos crímenes.