El Día del Encargado de Edificios en la Argentina, también conocido como el Día del Trabajador de Edificios, se celebra cada 2 de octubre. La fecha recuerda la creación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta, un organismo orientado a reconocer a los trabajadores de este sector, sus derechos y mejoras laborales.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Trabajador de Edificios?

Los orígenes de esta fecha se remontan a Buenos Aires en la década de 1940. En esa época, existían más de 35.000 departamentos que contaban con los denominados “trabajadores de casas de rentas”. Este personal no contaba con un reconocimiento profesional, lo que generaba ciertas dificultades y tensiones.

Es así que el Sindicato de Trabajadores de Casas Particulares decidió crear un nuevo grupo. De esta manera, el 2 de octubre de 1942 se conformó el Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (Sueyacr). En 1959, se modificó su denominación a Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh).